the following changes have been pushed to bugzilla.mozilla.org:

[1280406] [a11y] Make each start of a comment a heading 3 for easier navigation

[1280395] [a11y] Make the Add Comment and Preview tabs real accessible tabs

[1329659] Copy A11y tweaks from BugzillaA11yFixes.user.js

[1330449] Clarify “Edit” button

[1329511] Any link to user-entered URL with target=”_blank” should have rel=”noopener” or rel=”noreferrer”

discuss these changes on mozilla.tools.bmo.